Главный вопрос декабря: Увольнять Абаскаля из «Спартака» или нет

«Спартак» неровно провёл первую часть сезона, и рассуждения на тему увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера звучали постоянно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ближайшими перспективами.

Руководству «Спартака» хватило терпения

Вероятно, если бы владельцем клуба продолжал быть Леонид Федун, то Абаскаля уже уволили бы. Прежний собственник «Спартака» не обладал терпением. При Федуне испанец точно не пережил бы шестиматчевую серию с октября по ноябрь, когда команда выиграла лишь раз. Однако нынешнее руководство клуба не стало принимать никаких поспешных решений. Не факт, что это окажется правильным, просто заметка на полях.

Что ещё интересно, впервые за долгое время футболисты продолжают биться. Не будем утверждать, что «за тренера», но всё же бьются. Несмотря на все разговоры о потенциальном увольнении Абаскаля, слухах о конфликтах, игроки сражаются. В прежние годы болельщики часто обвиняли «красно-белых» в безволии. О нынешнем «Спартаке» можно говорить многое, но вот такого обвинения предъявить нельзя. Возможно, поэтому руководство клуба и не спешит с кардинальными мерами.

Провалил ли Абаскаль первую половину сезона?

«Спартак» точно не может записать себе в актив эту часть сезона, но говорить о провале было бы неверно. «Красно-белые» отстали от «Зенита» и «Краснодара», так что бороться за чемпионство уже тяжело, хотя вторую часть сезона «Спартак» открывает матчем с «Зенитом», и в случае успеха отставание сократится до трёх баллов.

При этом «красно-белые» идут почти вровень с «Локомотивом» и ЦСКА, причём ни Михаила Галактионова, ни Владимира Федотова уволить не призывают. Абаскаль, видимо, попал в такую ситуацию из-за крупных по нынешним меркам трат, ведь летом «Спартак» вложился в игроков довольно серьёзно. Это скорее и стало проблемой для испанца.

Абаскаль учится на ходу, но это не его вина

Летом руководство клуба доверило испанцу заняться перестройкой команды. В «Спартак» пришли Бонгонда, Медина, Рябчук и Бабич. Для любой команды внедрение четырёх новичков – это большой стресс, и с этой задачей справиться сложно. Необходим был костяк, которого у «Спартака» не было.

Показательно, что состав у «красно-белых» стабилизировался только к поздней осени, когда Абаскаль отказался от постоянной ротации. Испанец впервые в карьере получил такой выбор, и он учится на ходу. Однако это было очевидно ещё летом, так что странно ставить ему в вину то, что он не справился с тем, к чему не был готов. И ещё страннее будет увольнять испанца сейчас, когда он только-только начинает что-то нащупывать.

Зачем увольнять Абаскаля?

Это главный вопрос. Если делать какое-то действие, то надо объяснить себе причину этого. Сможет ли новый тренер подготовить команду так, чтобы выиграть золотые медали в мае? Вряд ли. Кубок же Абаскаль вполне ещё может выиграть. При этом разницы между вторым и шестым местом сейчас нет никакой.

Взять нового тренера, чтобы он начал новую перестройку? Откуда такая уверенность, что она быстрее пойдёт по плану? «Спартак» в некоторых матчах был очень хорош, и в этом видна была тренерская рука. Кажется, что в этой ситуации лучше уж дать испанцу закончить свой цикл. Если весной поступательного движения не будет, тогда смена наставника будет логичной, а заниматься перестановками просто в надежде на чудо не имеет никакого смысла.

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Роман Андреев