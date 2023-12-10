Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил достижение вратаря «Динамо» Антона Шунина.

В воскресенье, 10 декабря, вратарь обошёл Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо», сыграв 359 матчей, у Льява Ивановича – 358. Больше матчей за столичную команду провели только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

«Ну как вы думаете, можно ли их сравнивать? Яшин – первый вратарь в мире, получивший «Золотой мяч» и последний на данный момент. И Шунин какой-то», — сказал Колосков.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 31 очко после 17 матчей.