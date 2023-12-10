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Глушаков: «Я не завершил карьеру в сборной России»

10 Декабря 2023 • 14:19 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков признался, что ещё рассчитывает вернуться в состав сборной России.

Отметим, что в настоящий момент 36-летний Глушаков выступает за «Спартак» из Костромы.

«Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет», — приводит слова Глушакова ТАСС.

В текущем сезоне полузащитник провёл за костромской «Спартак» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Кубы (8:0). Напомним, весной прошлого года все российские команды были отстранены от участия в официальных международных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Спартак Кострома Денис Глушаков ещё теги
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