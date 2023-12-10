«Спартак» не собирается обжаловать дисквалификацию Абаскаля

Московский «Спартак» не планирует подавать апелляцию на дисквалификацию главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом в разговоре с журналистами рассказал гендиректор клуба Олег Малышев.

«Мы не будем подавать апелляцию на решение о дисквалификации Гильермо Абаскаля», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что КДК РФС принял решение дисквалифицировать испанского тренера за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши во время матча 17-го тура Премьер-лиги. Абаскаля наказали дисквалификацией на три поединка (один – условно). Он уже пропустил вчерашний матч с «Крыльями Советов» (3:0).