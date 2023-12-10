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​Деменко не видит фаворита в матче между ЦСКА и «Краснодаром»

10 Декабря 2023 • 13:52 Комментировать

В российском футболе проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, ЦСКА предстоит сыграть сегодня с «Краснодаром», который является потенциальным лидером турнирной таблицы. В то же время «армейцы» идут лишь на седьмой строчке, но бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко сдержанно относится к перспективам своего экс-клуба в борьбе с ЦСКА.

- Преимущество своего поля всё-таки будет присутствовать и придут много болельщиков, погода позволяет. Но ЦСКА может дать бой «Краснодару», поэтому фаворита тут нет, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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