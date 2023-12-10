Тюкавин и Бителло - в старте «Динамо» на матч с «Факелом»

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги состоится встреча воронежского «Факела» и московского «Динамо». Тренерские штабы объявили стартовые составы команд на поединок.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес, Фомин, Карраскаль, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Матч состоится на стадионе в Воронеже и начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.