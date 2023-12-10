Шикунов: «Если Абаскаль остается, Джикии надо искать варианты»

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о будущем центрального защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Если Абаскаль остается, Джикии надо искать варианты. Он не того уровня футболист, чтобы полировать лавку. При Абаскале у Джикии шансов в «Спартаке» нет. Его даже на замену не выпускают», - приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти поединках за «народную команду». После 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.