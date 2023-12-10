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Шикунов: «Если Абаскаль остается, Джикии надо искать варианты»

10 Декабря 2023 • 13:41 Комментировать (1)

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о будущем центрального защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Если Абаскаль остается, Джикии надо искать варианты. Он не того уровня футболист, чтобы полировать лавку. При Абаскале у Джикии шансов в «Спартаке» нет. Его даже на замену не выпускают», - приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти поединках за «народную команду». После 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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