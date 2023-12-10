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«Балтика» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

10 Декабря 2023 • 19:15 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин
1 9.50 X 3.75 2 1.47
2-й тайм

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Рубин».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Балтика - Рубин

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Балтика0:1Рубин
 7'Даку Мирлинд (0:1)
Джанаев СосланОстойич ИванРадмановац Никола  18' 46' (Энрикес Анхело ( 46') Гассама Натан 81' (Дудиев Аслан ( 81') Маляров КириллБистрович КристиянОсипов АлександрКузьмин Максим  23'Пряхин Сергей 73' (Галоян Артур ( 73') Фернандес Роберто IIМусаев Тамерлан
Запасные: Корякин АлександрЛазарев ВладиславАванесян ТигранЖиров АлександрЛамейра ЖоаоПуцко АлександрЛатышонок Евгений
Дюпин ЮрийВуячич ИгорГрицаенко Алексей  37'Мартынович АлександрБезруков Руслан 61' (Рожков Илья ( 61') Иву УгучуквуРанджелович Лазар 70' (Ломовицкий Александр ( 70') Кабутов ДмитрийЧумич Никола 70' (Зотов Александр ( 70') Вада ВалентинДаку Мирлинд
Запасные: Дрезгич УрошЯнович НикитаАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльШамов ЕгорКузнецов ДаниилАшурматов РустамИванов Олег
10 декабря. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Балтика

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