«Балтика» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Рубин
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Протокол игры
|7'Даку Мирлинд (0:1)
Джанаев Сослан•Остойич Иван•Радмановац Никола 18'46' (Энрикес Анхело (46') •Гассама Натан81' (Дудиев Аслан (81') •Маляров Кирилл•Бистрович Кристиян•Осипов Александр•Кузьмин Максим• 23'Пряхин Сергей73' (Галоян Артур (73') •Фернандес Роберто II•Мусаев Тамерлан
Дюпин Юрий•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей• 37'Мартынович Александр•Безруков Руслан61' (Рожков Илья (61') •Иву Угучукву•Ранджелович Лазар70' (Ломовицкий Александр (70') •Кабутов Дмитрий•Чумич Никола70' (Зотов Александр (70') •Вада Валентин•Даку Мирлинд
10 декабря. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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