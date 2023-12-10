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«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

10 Декабря 2023 • 16:00 Комментировать (1)
Сочи
0:0
Оренбург
1 2.20 X 3.65 2 3.20
1-й тайм

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Оренбург».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Сочи - Оренбург

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сочи0:0Оренбург
Гойло НикитаМещанинов АртёмМиладинович ИванАлвес МарселоЗаика КириллКравцов КириллНобоа КристианМаргасов ТимофейБурмистров НикитаИгнатьев ИванКрамарич Мартин
Запасные: Силвейра МигелМедведев Юрий IIЮрганов ИгорьКашинцев ТимофейДёгтев АлександрАнгбан ВикторьенМакарчук АртёмАгбалака СоломонБатырев АмирАносов ДанилКабеса Алехандро
Кеняйкин АлексейСидоров МаксимСиваков МихаилХотулёв ДанилаАдамов АрсенБашич ИванКапленко КириллФлорентин Сесар ГабриэльГюрлюк ЭмирджанОбухов ВладимирОганесян Степан  21'
Запасные: Мансилья Брайан ЭсекиэльКовалёв ЮрийКуэро ДжастинТитков НиколайСтолбов СеменМихайлов ЯрославМарин ДжиммиМалых АндрейХоданович АндрейПолуяхтов ВладимирВера Лукас ГабриэльГогличидзе Лео
10 декабря. Стадион "Фишт" (Сочи).
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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Сочи

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Комментарии (1)
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ингерман
10 Декабря 2023 в 16:01
ай уперед пухавиковыя! )))
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