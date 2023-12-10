«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Оренбург
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Протокол игры
Гойло Никита•Мещанинов Артём•Миладинович Иван•Алвес Марсело•Заика Кирилл•Кравцов Кирилл•Нобоа Кристиан•Маргасов Тимофей•Бурмистров Никита•Игнатьев Иван•Крамарич Мартин
Кеняйкин Алексей•Сидоров Максим•Сиваков Михаил•Хотулёв Данила•Адамов Арсен•Башич Иван•Капленко Кирилл•Флорентин Сесар Габриэль•Гюрлюк Эмирджан•Обухов Владимир•Оганесян Степан 21'
10 декабря. Стадион "Фишт" (Сочи).
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