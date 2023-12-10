Агент: «К Кривцову есть большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов»

Клубы из топ-5 чемпионатов проявляют заинтересованность в трансфере полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Об этом рассказал его агент Младен Гргич.

«Он играет отлично. К нему большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но «Краснодар» не хочет его продавать. Посмотрим, что и как будет дальше», - передает слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 21-летний футболист сыграл 21 поединок за краснодарский коллектив, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовой договор Никиты с «быками» рассчитан до середины 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.