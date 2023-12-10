Гришин раскрыл тактику ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о поединке 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «армейцами».

«ЦСКА будет играть вторым номером и ждать контратаку, чтобы наказать «Краснодар». Не могу предположить счёт, будет видно по игре. Но у «Краснодара» есть преимущество поля», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре 10 декабря и начнется в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru. В преддверии поединка хозяева занимают второе место в таблице, а гости – седьмое.