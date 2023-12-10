Иванов: «ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв»

Экс-футболист Василий Иванов поделился мыслями о поединке 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

«ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв. Мне понравились последние матчи ЦСКА, но команде не хватает стабильности. «Краснодар» выглядит предпочтительнее», - рассказал Василий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Матч «Краснодара» и ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Начало поединка запланировано в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий в данном противостоянии можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.