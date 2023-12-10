В «Спартаке» рассказали детали совместного ужина руководства с футболистами

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов поведал о деталях ужина руководства и футболистов команды.

«Можно сказать, это был предновогодний ужин, потому что после последнего матча футболисты разъедутся. Никакие итоги на нем не подводились. Неформальная встреча команды и клуба», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче перед зимним перерывом «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» принимал самарские «Крылья Советов». «Красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Клуб набрал 30 очков и занимает пятое место.