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Агент рассказал о травме Чистякова

10 Декабря 2023 • 12:33 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков получил повреждение по ходу поединка 18-го тура Премьер-лиги против «Пари НН». Об этом рассказал его агент Андрей Талаев.

«Не знаю, насколько серьезное повреждение. Еще нет результатов обследования. Думаю, ничего серьезного. Он просто дернул мышцу, надеюсь, что там нет ничего криминального», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чистяков был заменен в середине первого тайма.

«Зенит» одержал победу над «Пари НН» со счетом 1:0. После 18 туров «сине-бело-голубые» набрали 36 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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