Зиньковский: «Спартак» вернул должок за Самару»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слова защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла. «Спартак» - мы идем за тобой!» - написал игрок самарского клуба в преддверии матча 18-го тура РПЛ.

«Видел слова Бейла, никак не отреагировал. Просто посмеялся. Конечно, можно сказать, что вернули должок за Самару. Мы были должны провести хорошую игру. И мы это сделали», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что» «красно-белые» одержали победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. После этого успеха «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.