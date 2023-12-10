Булыкин: «ЦСКА победит «Краснодар»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о центральном матче 18-го тура Премьер-лиги «Краснодар» - ЦСКА.

«Мне кажется, ЦСКА победит 2:1. Забить может Чалов, он воодушевлен премией «Джентльмен года». Возможно, Заболотный продавит и сможет забить. Он покажет мощь и силу в стиле Кордобы», - приводятся слова Булыкина на страницах Sport24.

Матч «Краснодара» против ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.