Селюк сделал прогноз на голы в матче «Балтика» - «Рубин»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем поединке между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Рубин» много матчей сыграл на ноль. Рахимов наладил оборону. «Балтика» находится в зоне вылета, с результативностью у команды не очень хорошо. Будет забито меньше трех голов», - приводит слова Селюка «Спорт КП».

Поединок состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Liveresult.ru организует текстовую онлайн-трансляцию встречи.