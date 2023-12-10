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Селюк: «Если «Сочи» проиграет «Оренбургу», то гарантированно вылетит из РПЛ»

10 Декабря 2023 • 11:57 Комментировать

18-й тур чемпионата России продолжится поединком между «Сочи» и «Оренбургом». Об этом матче высказался известный агент Дмитрий Селюк.

«Сочи» отступать некуда. Если проиграют, почти гарантированно вылетят из РПЛ. «Оренбургу» победа сильно поможет оторваться от зоны вылета. Поэтому считаю, что этот матч самый важный и интересный в туре», - передает слова агента «Спорт КП».

Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 10 декабря. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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