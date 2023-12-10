«Краснодар» - ЦСКА: Селюк дал прогноз на матч

В центральном поединке 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на домашнем стадионе встретится с московским ЦСКА. Прогнозом на этот матч поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«У меня такое чувство, что будет ничья, примерно - 1:1. Но ставить на ничью рискованно, поэтому предлагаю сделать ставку, что будет забито больше двух мячей», - передает слова Селюка «Спорт КП».

Матч «Краснодар» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 10 декабря, начало запланировано в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева занимают второе место, а гости – седьмое.