Селюк сделал прогноз на матч «Факел» - «Динамо»

В рамках 18-го тура чемпионата России воронежский «Факел» на домашнем стадионе примет московское «Динамо». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Матч, в котором будет много борьбы. Думаю, будет забито меньше трех голов», - приводит слова агента «Спорт КП».

Матч «Факела» против «Динамо» состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе в Воронеже. Начало поединка запланировано в 14:00 по столичному времени. Следить за развитием событий в этом противостоянии можно будет в подробной текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.