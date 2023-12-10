Чернов осудил Бейла за слова о «Спартаке»: «Больше так говорить не надо!»

Игрок московского «Спартака» Никита Чернов с негативом отреагировал на слова защитника самарских «Крыльев Советов» Гленна Бейла. Перед матчем 18-го тура легионер написал в соцсетях: «Спартак, мы идем за тобой».

«К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо!» - передает слова Чернова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок «Спартака» против «Крыльев Советов» состоялся на «Открытие Банк Арене» 9 декабря. Московский коллектив одержал уверенную победу над гостями со счетом 3:0.