На матче «Краснодар» - ЦСКА будет аншлаг

Центральный поединок 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и столичным ЦСКА пройдет при заполненных трибунах. Как сообщается в телеграм-канале Winline, все билеты на эту встречу проданы.

Матч состоится в воскресенье, 10 декабря, на домашнем стадионе «быков». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Главным рефери поединка назначен Сергей Карасёв. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» находятся на седьмой строчке.