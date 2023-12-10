Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов считает, что в матче «Балтики» и «Рубина» много голов забито не будет

10 Декабря 2023 • 11:10 Комментировать
Балтика
...
Рубин
1 2.55 X 3.05 2 3.15
Через 7 ч. 47 мин.

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ, в котором «Балтика» примет на своём поле «Рубин».

Тихонов отметил, что матчи с участием этих команд редко изобилуют большим количеством забитых мячей. По мнению эксперта, очное противостояние «Балтики» и «Рубина» исключением не станет.

«Рубин» одна из самых низовых команд в российском чемпионате, чьё слабое нападение хорошо компенсируется бесхитростной, но эффективной защитой. «Балтика» также не блещет результативностью. Исходя из этого, в предстоящей игре просто напрашивается ставка на тотал меньше 2,5, либо даже тотал меньше 2», — цитирует Тихонова Metaratings.

Мат «Балтика» — «Рубин» состоится сегодня, 10 декабря, в Калининграде. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Балтика Андрей Тихонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Декабря
02:11
Балтика - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Декабря
16:50
​Рискованная ставка и прогноз на матч Балтика — Рубин чемпионата России — 10 декабря 2023
01:29
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Балтика — Рубин РПЛ — 10 декабря 2023
08 Декабря
12:03
Журналист Бабичев: «Сейчас о Слуцком говорят намного больше, чем когда он был в спорте»
07 Декабря
17:51
​КДК пока не вынес решение по ситуации с формой «Рубина»
13:30
Олег Иванов — о Дзагоеве: «Алан уже реально устал»
10:44
Равиль Измайлов высказался о своём возможном назначении на пост гендиректора «Балтики»
00:13
​Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – Рубин чемпионата России 10 декабря 2023
05 Декабря
16:57
Форвард «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, у него особый стиль
14:35
Иванов рассказал, за счёт чего преобразился «Рубин»
11:18
Олег Иванов: «Меня не устраивает игровое время в «Рубине»
10:51
Кабутов: «Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
10:09
Олег Иванов заявил, что после завершения карьеры может стать таксистом или дальнобойщиком
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
10.12.23 в 14:00
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
3.15 3.45 2.25
Видео
10.12.23 в 16:30
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
2.16 3.60 3.25
Видео
10.12.23 в 19:45
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.22 3.55 3.15
Видео
10.12.23 в 19:45
Балтика Балтика
Рубин Рубин
2.60 3.05 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
11:51 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Игроки «Спартака» показали, что у них есть характер»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Чернов: «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас»
11:40 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - ЦСКА: Селюк дал прогноз на матч
11:39 · Россия. Премьер-лига
Ян Непомнящий: «Спартак» может претендовать на место в тройке»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Факел» - «Динамо»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Чернов осудил Бейла за слова о «Спартаке»: «Больше так говорить не надо!»
11:24 · Россия. Премьер-лига
На матче «Краснодар» - ЦСКА будет аншлаг
11:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Мы соревнуемся на равных с лучшими командами лиги, я думаю, что это только начало»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что в матче «Балтики» и «Рубина» много голов забито не будет
11:07 · Россия. Премьер-лига
Горшков прокомментировал крупное поражение от «Спартака»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Спартак» отлично завершил год»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Большого количества голов в матче «Краснодар» — ЦСКА я не жду»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин – о шансах «Динамо» на чемпионство: «Чем чёрт не шутит?» эксклюзив
10:39 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «ЦСКА способен обыграть «Краснодар»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто»
Все новости
Рекомендуем