Тихонов считает, что в матче «Балтики» и «Рубина» много голов забито не будет

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ, в котором «Балтика» примет на своём поле «Рубин».

Тихонов отметил, что матчи с участием этих команд редко изобилуют большим количеством забитых мячей. По мнению эксперта, очное противостояние «Балтики» и «Рубина» исключением не станет.

«Рубин» одна из самых низовых команд в российском чемпионате, чьё слабое нападение хорошо компенсируется бесхитростной, но эффективной защитой. «Балтика» также не блещет результативностью. Исходя из этого, в предстоящей игре просто напрашивается ставка на тотал меньше 2,5, либо даже тотал меньше 2», — цитирует Тихонова Metaratings.

Мат «Балтика» — «Рубин» состоится сегодня, 10 декабря, в Калининграде. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.