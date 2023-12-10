Горшков прокомментировал крупное поражение от «Спартака»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал крупное поражение от московского «Спартака» в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:3.

«В целом игра со «Спартаком» была неплохая. Владели мячом, было много моментов. Интересная игра для болельщиков и экспертов. Сейчас немного выдохнем. Весна должна быть ещё лучше!» - передает слова Горшкова «Чемпионат».

После 18 туров самарская команда набрала 29 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то «народная команда» с 30 очками находится на пятой строчке.