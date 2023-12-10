Зиньковский: «Спартак» отлично завершил год»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:0) в поединке 18-го тура чемпионата России.

«Хорошо, что забили много и сыграли на ноль. Отлично завершили год. Месть за 4:0 в Самаре? Сыграли на ноль, много голов забили. Наверное, да. Все хотели в первую очередь сыграть на ноль», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

После этой победы подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестую позицию.