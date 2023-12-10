«Зенит» оформил первый зимний трансфер

Петербургский «Зенит» успешно закрыл переговоры по трансферу полузащитника «Палмейраса» Артура.

По информации UOL, стороны завершили переход 25-летнего игрока. Чемпион России заплатил за футболиста 15 миллионов евро. Еще три миллиона «сине-бело-голубые» выплатят в качестве бонусов.

В этом сезоне Артур сыграл за «Палмейрас» 57 поединков. Хавбек записал на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи.

«Зенит» в последнем матче перед зимним перерывом победил «Пари НН» со счетом 1:0. После 18 туров команда набрала 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.