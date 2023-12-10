Гунько: «Убирать Абаскаля из «Спартака» нет смысла»

Экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением касательно будущего нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. В рамках 18-го тура РПЛ «народная команда» крупно победила «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«Игра показала, что команда может демонстрировать хороший футбол. Моё личное мнение - убирать Абаскаля нет смысла, нужно оставлять его до конца сезона», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.