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«Спартак» сделал заявление после первой части сезона

10 Декабря 2023 • 09:45 Комментировать

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост после домашнего поединка против самарских «Крыльев Советов». Встреча завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0.

«Закончили первую часть сезона морозной и важной победой. Спасибо команде и болельщикам за этот футбольный год!» - говорится в публикации «красно-белых».

После 18 проведенных туров Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после зимнего перерыва «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

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Спартак Москва
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