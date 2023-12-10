Топ-3 провала летней трансферной кампании в Российской премьер-лиге

Российская премьер-лига уходит на зимнюю спячку, и в ближайшее время все клубы будут озабочены трансферами. Пока же «Евро-Футбол.Ру» анализирует три главных провала селекции летнего окна.

Александр Коваленко

В прошлом сезоне полузащитник ярко проявил себя в составе «Крыльев Советов» и получил приглашение в сборную России. Обсуждалось, что потенциально Коваленко может и вовсе играть за команду Армении, и мы опасались, что потеряем талантливого хавбека. Коваленко хотел перейти в «Локомотив», почти согласовавший трансфер с «Сочи», который владел правами на игрока. Однако в последний момент «Зенит» забрал Коваленко себе.

Зачем это сделали питерцы – пока абсолютно непонятно. Коваленко в Премьер-лиге ни разу не вышел в стартовом составе, собирая крохи времени. Полузащитник играет в Кубке России, но вряд ли его это устраивает, и точно не такого развития карьеры он себе хотел. Пока же судьба Коваленко всё больше напоминает повороты в карьере Ивана Соловьёва, который сгубил свой талант на скамейке питерцев. Хочется верить, что нынешний игрок «Зенита» всё же сумеет найти выход из этой непростой ситуации.

Владислав Сарвели

«Локомотив» брал нападающего для усиления атаки, но, кажется, в клубе разочаровались в нём ещё до закрытия летнего трансферного окна. Сарвели принял участие в 6 матчах Премьер-лиги. Он появлялся на поле в пяти стартовых турах (лишь однажды с первых минут), после чего вышел на поле ещё однажды на замену в 15-м туре. Учитывая, что «Локомотив» ещё летом усилил атаку Тимуром Сулеймановым, который играет и больше, и результативнее, перспективы воспитанника «Чертаново» под вопросом.

В целом Сарвели всего 26 лет, так что ставить крест на нём точно рано. Однако есть сомнения, что форвард подходит под игру «Локомотива». Вероятно, форварду имеет смысл покинуть «железнодорожников», чтобы где-то получать игровую практику. «Локомотив» же, видимо, вновь будет присматриваться к форвардам на трансферном рынке.

Урош Дрезгич

Пока что абсолютно непонятно, зачем «Рубин» летом купил молодого сербского защитника. Дрезгич ни разу не вышел в Премьер-лиге в составе казанцев, да и в Кубке появился на поле всего лишь дважды. Это с учётом того, что центр защиты «Рубина» не выглядел монолитным. Однако даже в этой ситуации Рашид Рахимов не делал ставку на Дрезгича.

Можно, конечно, говорить, что «Рубин» взял серба на перспективу, если бы не несколько важных «но». Казанцы, вернувшиеся в элиту, летом должны были заниматься, прежде всего, усилением состава для борьбы за сохранение места в Премьер-лиге. Можно вспомнить, что в начале сезона казалось, что «Рубин» может вновь отправиться в ФНЛ. При этом Дрезгич вместе с Николой Чумичем был самым дорогим приобретением казанцев летом, что намекает на определённый статус.

Роман Андреев