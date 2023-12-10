Бубнов: «Осенняя часть РПЛ - худший отрезок «Зенита» за пять лет»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о минимальной победе «Зенита» над «Пари НН» в поединке 18-го тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 1:0, единственный гол забил нападающий Матео Кассьерра.

«Осенняя часть чемпионата - худший отрезок питерцев за последние пять лет. Но задачу «Зенит» выполнил - интрига сохраняется. Команда взяла три очка, пусть и сделала это при посредственной игре», - передает слова эксперта Sportbox.

«Зенит» с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице. Обогнать питерцев может «Краснодар», имеющий игру в запасе.