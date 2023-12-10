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Бубнов: «Абаскаля не будут убирать до конца сезона»

10 Декабря 2023 • 09:23 Комментировать

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. В рамках 18-го тура РПЛ «красно-белые» одержали победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0.

«После этой победы разговоры о смене главного тренера утихнут до весны. Абаскаля не будут убирать до конца сезона. Потом уже посмотрят на результаты команды», - передает слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Гильермо Абаскаль ещё теги
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