Бубнов: «Абаскаля не будут убирать до конца сезона»

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. В рамках 18-го тура РПЛ «красно-белые» одержали победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0.

«После этой победы разговоры о смене главного тренера утихнут до весны. Абаскаля не будут убирать до конца сезона. Потом уже посмотрят на результаты команды», - передает слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.