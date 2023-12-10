«Спартак» делает новую ошибку: почему приход Рибалты не поможет команде

9 декабря в популярных российских телеграм-каналах появились видео из столичного аэропорта: там встречали Хавьера Рибалту, который, вероятно, прилетел подписывать контракт со «Спартаком». На вопрос журналиста, приехал ли специалист работать в московском клубе, Рибалта ответил, что он прилетел в Москву на каникулы.

Откуда появился Рибалта?

Свой путь специалист начал в Испании, позже он познакомился с Мауро Педерцоли, известным итальянским менеджером, который и дал возможность Рибалте проявить себя не в низших дивизионах, а сразу в «Торино». В туринском клубе все заметили его харизму, опрятный внешний вид и нетипичное для многих скаутов или агентов отношение к себе. Уже тогда ему было неинтересно оставаться невзрачным и серым скаутом, он ставил для себя задачи выше. В то время у Рибалты появлялись новые статусные знакомые, которые могли одобрительно отозваться о функционере в том или ином случае.

Офисная работа – рутина для него

Быть шеф-скаутом даже топ-клуба – это по своей специфике кабинетная работа. Приходится обзванивать коллег, вести неинтересные разговоры и вычитывать отчёты. Рибалта не скрывал, что ему не нравится этот вид деятельности. После «Торино» он успел побывать в «Милане», «Новаре». А когда он покинул «Ювентус», американцы из ESPN назвали его уход потерей «секретного оружия».

Рибалта же стремился к чему-то более статусному. И, конечно, он согласился на должность спортивного директора «Зенита», покинув «Манчестер Юнайтед». Ему была предложена новая должность, заманчивая, новый круг обязанностей, шире функционал.

Как поработал Рибалта в «Зените»

Испанец проработал в России три трансферных окна. За это время он сделал скорее имиджевый трансфер Клаудио Маркизио. Итальянец в «Зените» и закончил карьеру, получив все возможные травмы коленей.

Кого приводил Рибалта в «Зенит»:

- сезон-2018/2019: Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Клаудио Маркизио;

- сезон-2019/2020: Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой;

- сезон-2020/2021: Вендел, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков.

Почему Рибалта ушёл?

В первое время специалист был рад своим новым обязанностям. Говорят, он проявлял интерес ко всему, что происходит в клубе. Свежие рубашки, костюмы, элегантный вид. Это всё то, к чему шёл Рибалта 12 лет после завершения профессиональной карьеры.

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Потом что-то изменилось. В «Зените» поняли, что от функционера не будет системной работы. В руководстве, наверное, и не скрывали, что хотели, чтобы на Рибалте замкнулся весь круг – от работы академии до основного состава. Специалист же видел себя в другом – приглашать топовых футболистов или близких к ним, а заниматься академией могут другие. Спустя некоторое время тренерский штаб Сергея Семака начал забирать на себя обязанности селекционного отдела. Рибалта же предлагал клубу сильных европейских игроков, как бы намекая, что Семак со своей компанией не особо и нужен. Однако в руководстве не дали испанцу «скинуть» тренера.

За два месяца до конца контракта «Зенит» объявил об уходе Рибалты из клуба. Клуб так и не дождался от испанца инновационных идей, да и сам спортивный директор начал чахнуть. С того момента российский клуб обходится без посредника, то есть без функции спортдира, но трансферы, по-прежнему, почти без промахов.

Что было дальше

После «Зенита» Рибалта работал в «Марселе» и «Парме». Во Франции спортивный директор «слил» около 200 млн евро, но клуб как был в борьбе за топ-5, так там и остался. В «Парме» траты тоже никуда не делись, как итог – 1 год работы и увольнение.

А нужен ли такой специалист «Спартаку»?

Вопрос остаётся открытым. Нужен ли такой специалист «красно-белым»? Не хочется употреблять слово «позёрство», но приходится. Может быть, столичным нужен человек, который будет обычным клубным работником, спокойно делающим свою работу, выстраивая вертикаль и ведя переговоры. Нет уверенности в том, что «Спартак» – самый известный клуб России – станет рекламной площадкой.

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