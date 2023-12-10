«Балтика» - «Рубин»: Бубнов дал прогноз на матч РПЛ

Бывший защитник сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями о поединке между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«0:0. Команды хорошо друг друга знают, обе поднялись в РПЛ в этом сезоне. Силы примерно равны, не ожидаю здесь увидеть явного фаворита, да и голы не гарантированы», - приводит слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.