Бубнов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

В центральном матче 18-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Если бы у «Краснодара» потерь не было, то отдал бы им предпочтение, особенно на своём поле. Игра будет тяжёлая, обе команды будут биться за победу. Но «армейцы» способны не проиграть», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 10 декабря. Начало встречи запланировано в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.