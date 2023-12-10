В «Спартаке» дали комментарий по Рибалте

Представители московского «Спартака» действительно провели переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой. Об этом рассказал гендиректор «красно-белых» Олег Малышев.

«Спартак» - большой клуб. Мы встречаемся с российскими и иностранными специалистами по разным вопросам. Действительно, Хавьер приезжал в Москву, и мы общались», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Рибалта занимал пост спортивного директора петербургского клуба с 2018 по 2021 год.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в таблице.