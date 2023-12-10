В «Спартаке» оценили место команды в таблице РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил место команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Место в чемпионате, естественно, не устраивает. Что делать? Надо работать, улучшать работу. Задачи в чемпионате и Кубке не поменялись. Надо постараться выиграть каждый оставшийся матч», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В последнем матче перед зимним перерывом спартаковцы на домашнем стадионе крупно обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0. После этого успеха «красно-белые» набрали 30 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице.