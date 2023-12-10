Кассьерра прокомментировал победу «Зенита»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о домашней победе над «Пари НН» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. Южноамериканец стал автором единственного забитого мяча.

«Самое главное, что победили. Знали, что важно набрать три очка. Не думаю, что показали лучшую и оптимальную свою игру, но самое важное, что три очка остались в Петербурге», - приводит слова колумбийца «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего матча «сине-бело-голубые» набрали 36 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Зенит» опережает имеющий игру в запасе «Краснодар» на одно очко.