В «Спартаке» высказались о контракте Джикии

Олег Малышев, генеральный директор столичного «Спартака», поделился мнением о ситуации с контрактом защитника Георгия Джикии.

«Начали ли мы переговоры с Джикией по новому контракту? Когда переговоры произойдут, тогда мы все расскажем. Все остальное - внутренняя жизнь клуба», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что срок действующего контракта между защитником и «красно-белыми» истекает летом следующего года. Джикия в нынешнем сезоне лишился места в стартовом составе команды. Георгий провел шесть поединков в Российской премьер-лиге, в которых не отметился голевыми действиями.