Московскому ЦСКА не удастся заполучить левого полузащитника Лусиано Жубу из бразильской «Байи», так утверждает агент игрока Рафаэль Норманд в беседе с репортером «Евро-Футбола». Он дал понять, что контакты с московским клубом были, но ранее - еще до того, как его подопечный перебрался в свой нынешний клуб.

- Нет, информация неверна, мы общались с ЦСКА до соглашения с Байей, после не было предложений, - прокомментировал Норманд слухи о том, что ЦСКА вновь ищет подходы к футболисту. О ней общественности ранее сообщил бразильский журналист Марсело Барбасо.

В воскресенье вечером ЦСКА сыграет в рамках восемнадцатого тура российского чемпионата с «Краснодаром».