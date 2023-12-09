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Соболев не смог ответить, почему «Спартак» по-разному выглядит дома и на выезде

09 Декабря 2023 • 21:09 Комментировать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился комментарием о разной игре команды в гостях и при своих болельщиках.

«Тяжелый вопрос. Наверное, я не смогу на него ответить. На самом деле не думал, что мы так плохо играем на выезде, пока не увидел статистику. Конечно, так «Спартак» не должен играть», — сказал Соболев на YouTube-канале столичного клуба.

Футболист добавил, что на сборах команде нужно будет больше работать над психологией, потому что на выезде действительно возникают проблемы.

Из 18 матчей в РПЛ «Спартак» восемь провел на выезде, в которых смог одержать всего две победы и один раз сыграть вничью. В остальных пяти встречах «красно-белые» потерпели поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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