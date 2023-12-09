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Балахнин: «Ахмат» был ближе к победе, чем «Ростов»

09 Декабря 2023 • 20:37 Комментировать
Ахмат
0:0
Ростов

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался по поводу нулевой ничьей между грозненским «Ахматом» и дончанами. Команды встречались друг с другом вечером субботы.

«Ростов» был даже дальше от победы, чем «Ахмат». Команда была на удивление инертной. Обычно они агрессивные, подвижные и нацеленные на ворота», - говорит Балахнин телеканалу «Матч ТВ», добавив, что игрокам «Ростова» не хватило «огонька» в глазах.

Балахнин добавил, что сейчас 10-е место в турнирной таблице не соответствует амбициям «Ростова». Именно на такой позиции идёт этот клуб, финишировавший в прошлом сезоне на четвёртой строчке.

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