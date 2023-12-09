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Ромащенко: «Мой отпуск будет только номинальным»

09 Декабря 2023 • 20:30 Комментировать
Ахмат
0:0
Ростов

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко признался, что его грядущий отпуск будет исключительно номинальным.

«Через неделю мой юбилей, 50 лет. Отпуск будет номинальным, буду думать об усилении команды, над планированием. Отдохну день‑два – вернусь к работе», – говорит Ромащенко для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Ромащенко возглавил «Ахмат» в минувшем августе после отставки Сергея Ташуева. Поначалу «Ахмат» уверенно играл при новом наставнике, однако затем стал терпеть неудачу за неудачей и даже опускался в зону вылета, практически не выигрывая долгий срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат

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