Испанский менеджер Хавьер Рибалта, работавший ранее в «Зените», может стать новым спортивным директором «Спартака».

Ранее появилась информация, что судьбу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля будет решать новый спортивный директор клуба.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», если Рибалта подпишет трудовой договор со столичным клубом, то не будет просить уволить Гильермо Абаскаля.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Спартак» провел 18 матчей и набрал 30 очков. На данный момент команда находится на пятой позиции в турнирной таблице.