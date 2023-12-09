Гамид Агаларов: «Думаю, у «Ахмата» всё впереди»

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о первой части сезона РПЛ для его команды и порассуждал о второй, которая продолжится лишь весной 2024 года.

Напомним, что «Ахмат» завершил первые 18 туров РПЛ под руководством Мирослава Ромащенко на 13-м месте турнирной таблицы. У команды 17 очков. В субботний вечер грозненцы поделили очки с «Ростовом» (0:0) дома.

«Тяжело назвать конкретную причину. Нам нужно еще больше работать над реализацией, чтобы исправить ситуацию. Думаю, у «Ахмата» всё впереди», - говорит Агаларов для телеканала «Матч ТВ».

Первые четыре тура текущего сезона грозненцами руководил Сергей Ташуев, уволенный после гостевого поражения от «Пари НН».