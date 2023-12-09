Аршавин посоветовал РПЛ организовать «Матч звёзд»

Бывший российский форвард, а ныне функционер и эксперт Андрей Аршавин посоветовал Российской премьер-лиге организовать «Матч звёзд». Главный аргумент – отсутствие еврокубков из-за политической ситуации.

«Раньше для матча было трудно найти время, но в ситуации, в которой мы сейчас живем, возможно такое и стоит организовать. Например, летом после окончания сезона. Или, наоборот, перед началом нового сезона», - делится Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Как считает Аршавин, в подобном матче могли бы сыграть российские игроки против легионеров. Подобная практика, отметим, существует в Единой лиге ВТБ, которая объединяет российские баскетбольные клубы и клубы ближайшего зарубежья.