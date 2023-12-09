Дьяков — о ничьей «Ростова» с «Ахматом»: «Справедливый итог»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился комментарием после финального свистка в матче между дончанами и «Ахматом».

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги, которая прошла в Грозном, завершилась вничью со счетом 0:0.

«В принципе 0:0 — справедливый итог прошедшей игры. Все к этому и шло. Ничейный, абсолютно равный матч. Да, любая команда, конечно, могла победить, но данный результат, повторюсь, справедлив», — приводит слова Дьякова Rusfootball.

На данный момент «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 21 очко. «Ахмат» находится на 13-й строчке, имея в копилке 17 баллов.