«Ростов» не побеждает уже в 13 выездных матчах кряду

В субботу вечером «Ростов» гостил у грозненского «Ахмата». Команды сыграли в нулевую ничью и завершили для себя 2023 календарный год.

Таким образом, «жёлто-синие» по-прежнему не могут победить в гостях в РПЛ. У команды уже набралось 13 матчей подряд без побед на чужом поле. Что любопытно, в этом сезоне у дончан – всего лишь три очка, которые они набрали на чужом стадионе.

«Ростов» перед зимней паузой расположился на 10-м месте в РПЛ, у клуба в копилке 21 набранный бал. Завтра дончан потенциально может обогнать воронежский «Факел» - подопечным Сергея Ташуева с 11 места играть против московских динамовцев.

Больше о матче - в нашем отчёте.