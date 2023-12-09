Сэйвы Песьякова, две перекладины и удаление Ланговича: «Ахмат» не дожал «Ростов»

В срединном субботнем матче восемнадцатого тура чемпионата России в Грозном встречались «Ахмат» и «Ростов».

«Ахмат» подходил к отчётной игре в бодром расположении духа. В прошлом туре команда Мирослава Ромащенко прервала девятиматчевую серию без побед в рамках РПЛ. Да ещё и у кого выиграли грозненцы – у московского «Спартака». Успех в том матче позволил «ахматовцам» подняться на тринадцатую строчку таблицы. А чтобы сравняться по очкам с «Уралом», «Ахмату» надо было обыграть «Ростов».

Коллектив Валерия Карпина пару-тройку месяцев назад сам болтался где-то в районе зоны стыков, но потом сумел выровнять своё положение и подтянуться в середину таблицы. Правда, «Ахмат» в случае очной победы приближался бы к «Ростову» на расстояние одного очка. Для донской команды это был второй подряд выездной матч – в семнадцатом туре ростовчане потерпели в гостях поражение от ЦСКА.

Валерий Карпин не мог присутствовать в технической зоне, поскольку отбывал дисквалификацию. Так что непосредственно с тренерской скамейки игроками ростовчан руководили Михаил Осинов и Виктор Онопко. Гости заиграли первым номером, а «Ахмат» выбрал себе оборонительную модель, как против «Спартака». В этом плане команды сошлись на противоположностях.

Только приходилось грозненцам обходиться без своего главного атакующего мотора Бернарда Бериши. С ним получилось символично. Он не мог получить дисквалификацию от КДК РФС за провокацию Абаскаля, поскольку не получил в матче против «Спартака» красную карточку. Но зато он получил там жёлтую – четвёртую в чемпионате. Соответственно, Бериша был автоматически дисквалифицирован на игру с «Ростовом».

Первый удар по чужим воротам нанесли грозненцы. На восьмой минуте Богосавац издали промахнулся мимо створа. Через четыре минуты Байрамян прошёл слева к лицевой линии и навесил на одиннадцатиметровую отметку, откуда Вахания головой в падении пробил в правый угол. Отскочивший от газона мяч двигался несильно, и Шелия зафиксировал его в своих перчатках.

В середине тайма повезло ростовчанам, что Ковачев дистанционным ударом после углового засадил мяч в перекладину. У ростовчан затем Миронову не удалось потревожить Шелию с неплохой дистанции – мимо. Через пару минут Харин выскочил один на один и пробил в ногу Песьякова. В перерыве в составе «Ахмата» был заменён вратарь – вышел Опарин. По некоторым данным, у Шелии поднялась температура.

В начале второго тайма Тодорович угрожал чужим воротам в правом углу, однако Песьяков успешно проделал свою работу. Челикович и Миронов не попали в створ с подборов после угловых. Ясмин потом ещё раз неудачно прицелился с дальней дистанции. Кроме того, Челикович головой направил мяч в перекладину, а Харин – чуть левее рамки. Со стороны «Ростова» опасно бил после стандарта Лангович – вне створа.

«Ахмат» понимал, что ему победа нужна с турнирной точки зрения прямо сейчас. Поэтому реально поддавил к концовке. Но не смог взять три очка – только одно. Конате пробил головой, когда подал угловой Тодорович, – выше. В самом конце Лангович уронил Тимофеева рядом со своей штрафной и получил красную карточку после видеоповтора, который просмотрел главный судья Ян Бобровский. Сначала была жёлтая.

После подачи назначенного штрафного грозненцы неточно пробили со второго этажа, и потребовалась медицинская помощь Тимофееву. На поле даже выкатился электрокар, но пострадавший покинул поле на своих ногах. В общем, нулевая ничья, хотя более двадцати ударов нанесли команды. «Ахмат» не смог выиграть без Бериши, а «Ростов» – без Карпина в технической зоне.

Кирилл Иванцов