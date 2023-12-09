​Глушаков: «Я ещё буду играть»

Бывший футболист национальной сборной России Денис Глушаков дал комментарий на тему своего будущего.

«Я ещё буду играть. Дальше будет видно. Сейчас вот кончилась первая часть, только откроется трансферное окно. Я каждый день играю, тренируюсь. Кстати, в неплохой форме», - слова Глушакова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В настоящий момент Глушаков представляет «Спартак» из Костромы, который выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России. При этом в зимнее трансферное окно при желании 36-летний футболист может сменить клубную прописку.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дениса Глушакова в 300 тысяч евро.