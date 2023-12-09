​Гарре интересен клубу Серии А

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 23-летний аргентинец интересен «Удинезе».

Отмечается, что «Крылья Советов» готовы продать Гарре за 7-8 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте более высокая – 10 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Бенхамина Гарре с другим клубом – с питерским «Зенитом».

В сезоне 2022/2023 Гарре провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров.