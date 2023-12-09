Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гарре интересен клубу Серии А

09 Декабря 2023 • 17:56 Комментировать

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 23-летний аргентинец интересен «Удинезе».

Отмечается, что «Крылья Советов» готовы продать Гарре за 7-8 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте более высокая – 10 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Бенхамина Гарре с другим клубом – с питерским «Зенитом».

В сезоне 2022/2023 Гарре провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Удинезе Бенхамин Гарре трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3
0
1.86 3.85 3.95
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
0
0
2.32 3.55 2.95
Видео
09.12.23 в 19:45
Зенит Зенит
Пари НН Пари НН
1.25 6.20 11.00
Видео
10.12.23 в 14:00
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
3.15 3.45 2.25
Видео
10.12.23 в 16:30
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
2.16 3.60 3.25
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 09 Декабря
18:40 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок возможного контракта Артура с «Зенитом» слухи
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков и Клаудиньо – в запасе: «Зенит» озвучил состав на матч с «Пари НН»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Ларин объяснил, почему «Спартак» разгромил «Крылья Советов»
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Дмитрий Черышев: «Спартак» имеет больше шансов на чемпионство, чем «Крылья Советов»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Виталий Шитов: «Осинькин может возглавить топ-клуб»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Спартаку» нужен тренер, но не Абаскаль»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Промес посвятил победу «Спартака» Абаскалю
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков: «Я ещё буду играть»
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Руководство московского «Торпедо» общалось с Василенко
18:06 · Россия. Премьер-лига
​Гарре ответил на вопрос о своём будущем
18:06 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Гарре интересен клубу Серии А
17:52 · Россия. Премьер-лига
Промес обошёл Титова в специфическом рейтинге
17:43 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» быстрее приспособился к полю и победил «Крылья Советов»
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Промес оценил свой гол «Крыльям Советов»
Все новости
Рекомендуем